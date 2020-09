À l’instar d’Aymeric Thibaut, Mehdi Khaida est également un couteau suisse que peut utiliser l’Olympic. S’il excelle surtout en milieu défensif, il peut très bien évoluer dans l’axe de la défense qu’en pointe de l’attaque. D’ailleurs, c’est devant que l’ancien jeune du Raja Casablanca a fait parler de lui.

"Quand j’ai débarqué en Belgique, à Anderlues et à Solre, j’évoluais comme élément offensif", explique l’intéressé. "Ce fut également le cas à l’Olympic. J’ai donc conservé cet instinct face au gardien. Je sais toujours comment me placer pour marquer. Mais j’avoue que je suis heureux à mon poste actuel. J’adore aller au charbon et dans les duels afin d’arracher un maximum de ballons."