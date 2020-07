Dans la région, plusieurs profils cherchent encore la bonne opportunité

Alors que la reprise approche, de nombreux joueurs n'ont pas trouvé de club. C'est le cas notamment d'Adrien Faidherbe. Le deuxième gardien de l'Olympic de Charleroi veut se trouver un beau défi. "J'ai deux touches concrètes depuis quelques jours", lance l'intéressé. "Mais je n'ai pas encore arrêté ma décision. Je sais ce que je veux. J'espère vraiment obtenir ce beau défi. Cela pourrait bouger dans les prochains jours."

Julien Nze est également dans l'attente d'un bon transfert. Après de belles saisons avec Pont-à-Celles, l'ailier a attiré de nombreuses convoitises. "Malheureusement, cela ne s'est pas concrétisé", lance le flanc de 25 ans. "Je pensais rejoindre la D2 amateurs. Désormais, j'attends. J'ai des contacts. Mais je veux recevoir la bonne proposition. Si c'est pour rester en D3 amateurs, j'espère alors rejoindre une équipe ambitieuse."

Même son de cloche pour Kévin Vanhorick. Après une saison blanche, à cause d'une blessure, le solide défenseur espère se relancer. Passé par Couillet, le RCCF, Châtelet et l'Olympic, il est dans l'attente d'un beau défi. "J'ai quelques touches, mais je ne panique pas", lance l'expérimenté défenseur. "J'ai envie de rester dans la région. Je suis disponible pour un défi entre la P1 et la D1 amateurs."