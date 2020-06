Franco Scimemi, le président de Gosselies, est le troisième invité de notre série "Mes solutions pour le foot amateur"

A l'arrêt depuis la mi-mars, le football amateur voit tout doucement la lumière au bout du tunnel. Un plan de déconfinement concret est en cours avec la perspective d'une reprise des entraînements dans des conditions presque normales dans le courant du mois de juillet. Avant le retour des championnats prévus le week-end des 5 et 6 septembre.

Les défis qui attendent le foot amateur n'en restent pas moins nombreux. Outre la crise sanitaire, le foot dans nos régions doit se réinventer pour continuer à vivre sur le plan financier et à séduire sur le plan populaire.

En compagnie de dirigeants de clubs, nous passons en revue tout au long de ce mois de juin les défis qui attendent nos clubs et les idées de ceux-ci pour les relever au mieux dans une série intitulée "Mes solutions pour le foot amateur".



Franco Scimemi, le président de Gosselies dont l’équipe première milite en D3 amateurs, est notre troisième invité.





L’axe économique : "Un appel aux parents pour régler plus tôt les cotisations"

"Je gère les comptes en bon père de famille. La saison dernière, malgré la montée en D3 amateurs, le club ne s’est pas mis dans le rouge. Il a respecté ses budgets. Mais la crise est bien là pour tout le monde. Entre mars et juin, sans l’organisation des tournois, des stages et de notre grand souper, on a perdu 60.000 euros. Mais on a également évité certains frais. L’un dans l’autre, on a une perte sèche de 25.000 euros. Au niveau des sponsors, 95% d’entre eux ont décidé de poursuivre l’aventure avec nous. Seules deux entreprises ne pouvaient pas le faire. Le club n’est pas en danger mais il va falloir donner un petit coup pour relancer la machine. Notre équipementier est en Allemagne. Il a également été frappé par la crise. Pour être certain d’avoir les équipements à temps, je dois déjà les commander. On parle de près de 500 packs, avec les jeunes, les entraîneurs et les équipes premières. C'est pourquoi on a demandé aux parents de régler les cotisations un peu plus tôt, un message qui est bien passé. Ainsi, d'ici à septembre, tout sera en ordre. On va également organiser un stage multisports début juillet et un second durant l'été. Cela nous permettra à la fois d'attirer les jeunes et de faire rentrer de l'argent dans les caisses, tout en respectant évidemment les différentes mesures sanitaires imposées."





L’axe sportif : "Travailler avec les jeunes"

"Pour notre D3 amateurs, on a rapidement trouvé les renforts dont on avait besoin. Avec son équipe, Fabrice Focant va pouvoir poursuivre son excellent travail. On veut viser la colonne de gauche, afin de pouvoir vivre une saison agréable. Mais un club, ce n’est pas que son équipe première. On a donc également décidé de constituer un tout nouveau groupe en P3. On va pouvoir compter sur un bon staff et une équipe solide. Dans les deux ans, on aimerait atteindre la P2 avec ce groupe. Il faut aussi travailler avec les jeunes. Cette année, on va ainsi mettre sur pied une équipe des espoirs nationaux. Cela sera une bonne rampe de lancement pour nos jeunes de 16 à 17 ans. Ils pourront alors se situer. Ils vont rencontrer les meilleurs jeunes de la Raal ou des Francs Borains. Ce sera un bon test pour eux. Au niveau sportif, on va relancer notre image, avec la présentation des équipes."





L’axe sanitaire : "Une reprise avec prudence"

Malgré 400 jeunes, le club a décidé de ne pas reprendre immédiatement ses activités. "On attend de voir l’évolution de la situation. La saison est de terminée. On ne voulait prendre de risques avec personne, surtout que plusieurs membres du club ont été touchés par le Covid-19. On va se réunir pour évoquer les solutions à prévoir. On y a déjà pensé avec certains responsables. Les joueurs devront peut-être prendre leurs douches chez eux. On attend les dernières précisions afin d’adapter notre méthode. On compte également organiser les présentations de nos équipes premières. On va demander aux journalistes de prendre des masques et de respecter une certaine distance. Le club va également prévoir des masques et du gel. Il faut penser à la santé de tous."