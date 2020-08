Président de l'école des jeunes, avant d'être responsable de la communication et de l'aspect commercial, Michael Gaone a décidé de démissionner. "Cela fait déjà une semaine en fait", lance l'intéressé. "Mais personne ne semblait être au courant. Je n'ai plus le temps pour cela. J'ai des choses personnelles et professionnelles à régler de mon côté."

L'homme a été interpellé par les supporters, après la signature de Delbergue. "Je ne suis plus au club. Je ne peux donc pas commenter cette arrivée."

La réaction du président :

"C'est dommage pour la décision de Michael Gaone", lance le président. "Mais il a des impératifs à régler. Son remplaçant sera communiqué dans les prochains jours..."