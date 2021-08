Aline Zeler poursuit la professionnalisation de la D1 féminine du Sporting de Charleroi. L’ancienne internationale a décidé de renforcer le staff avec un entraîneur des gardiennes qui a déjà un joli CV. C’est ainsi que Michaël Lelaboureur, ex-Olympic, Châtelet et Monceau, a accepté de relever le défi.

"Aline Zeler était à la recherche du bon profil", explique l’intéressé. "On m’a conseillé. On a eu un contact téléphonique. J’ai pris le temps de la réflexion. Mais elle a su me convaincre avec son projet qui tend à se professionnaliser. C’est vraiment une belle opportunité pour moi."