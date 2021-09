Depuis de nombreuses saisons, la Palette Castellinoise est une des valeurs sûres de la Superdivision de tennis de table. Elle parvient toujours à se faire une place au cœur du top 6 et il accroche régulièrement la demi-finale de la coupe de Belgique. "On a su le faire à trois reprises", explique Michel Mathy, le responsable. "Malheureusement, la dernière fois, on n’a pas pu la disputer. Mais je rêve d’accrocher la finale, une fois. Ce serait vraiment une belle récompense pour tout le club. En championnat, sur papier, il y a des équipes plus fortes que la nôtre. Mais, en coupe, sur une seule rencontre, on peut toujours espérer faire la différence."

Après deux saisons minées par la Covid-19, comme dans de nombreux autres sports, la Patria espère enfin vivre un championnat complet. "Je crois que c’est l’espoir de tous les joueurs. On a déjà disputé une première rencontre, la semaine dernière. (...)