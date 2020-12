"On a mérité cette coupe de champion", lance Aldo Troiani, le président. "Ce trophée récompense une belle saison du groupe, même si j'aurais aimé pouvoir aller au bout de la compétition." Au cours d'une remise de coupes en petit comité juste avant l'entraînement, le club a pu mettre à l'honneur ses joueurs. "Les titres collectifs sont les premiers importants", insiste Zico.

"Pour certains joueurs, c'est une première." Omar Rahou, lui, a reçu ses deux trophées; le titre de meilleur buteur et le soulier d'or. "Avec la situation sanitaire, cela n'a pas la même saveur", lance l'intéressé. "Mais on va tout de même savourer avant d'attaquer la ligue des champions sérieusement." Charleroi défiera les Croates d"Olmissum, entre le 12 et le 17 janvier.