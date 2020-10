La nationale 1 n’est plus un no man’s land. Entre les professionnels et les amateurs, la série semblait un peu perdue au cœur des décisions. Désormais, elle sait à quoi s’en tenir puisque la compétition est à l’arrêt jusque, au moins, le 8 novembre prochain.

Pour Mohamed Dahmane, le manager sportif et attaquant de l’Olympic, un des trois clubs hennuyers de la série, il était temps. Mais…

Que pensez-vous de cette décision ?

“Sportivement, c’est embêtant. On a préparé le championnat, durant des mois, pour rien. Mais la santé est prioritaire. Le football est peu de chose en comparaison.”

Vous ne semblez pas convaincu, à 100 % ?

“Ce qui m’ennuie, c’est le côté décision à moitié. Pourquoi le 8 novembre ? J’ai l’impression qu’on a lancé une date, comme ça, au hasard. Il suffit de regarder notre calendrier. Nous, l’Olympic, on a un match le 10… C’est dommage. Toutes les rencontres seront reportées. Le football va être à l’arrêt durant trois semaines. Mais, nous, deux jours après la reprise, on joue… Je ne pense pas que d’ici le 8 novembre la situation sera meilleure…”

Que proposez-vous ?