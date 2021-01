L'Olympic est à une dizaine de jours du match le plus important de la saison, au vu de la situation actuelle.

Le manager sportif et attaquant des Dogues évoque la reprise et la difficulté pour certains de se plonger dans le bain.

"Tout le monde est content de reprendre", explique l'ancien joueur de Mons et Bruges. "Le football commençait à manquer. Mais pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Je comprends le staff quand il n'est pas content. On a d'ailleurs eu une bonne discussion avec tout le monde. Des joueurs ont commencé à relever la tête. C'est ce qui compte."

(...)