Buteur avec l'Olympic sur le terrain de La Louvière Centre samedi, Mohamed Dahmane évoque les rumeurs le voyant revenir chez les Loups.

C’était un match particulier pour pas mal de Dogues, puisque beaucoup d’entre eux sont passés par l’URLC. Mais peut-être encore un peu plus pour Mohamed Dahmane, qui a occupé tous les postes ou presque. Joueur, directeur sportif, manager et même président. Lors de la célébration de son but, Mohamed Dahmane s’est de suite dirigé vers le délégué des Loups, Giovanni Fois, pour l’embrasser.