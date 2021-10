Peut-on résumer cet affrontement régional comme un affrontement entre nouveaux et anciens Loups ? Non. Même si Xavier, Mohamed, Kieran, Geoffrey, Yassine et les autres ont vécu de belles émotions avec La Louvière Centre. Ils sont aujourd’hui des Dogues à 100 %. Mais il est certain que la passion rythmera cette rencontre entre deux clubs qui aiment s’affronter.

"C’est un match piège par excellence", lance Kieran Félix, le capitaine des Carolos. "La Louvière occupe la dernière place du classement avec un point. Nos adversaires voudront également gagner contre des anciens de la maison. De notre côté, cela reste un match particulier. Mais je suis confiant. Je pense que mes coéquipiers et moi-même veillerons à ce que nos émotions ne prennent pas le dessus."

Kieran Félix : "L’année du titre fut fantastique"

Toujours très calme, Kieran Félix ne manie pas la langue de bois. Il reconnaît d’ailleurs avoir des souvenirs magnifiques avec les Loups. "L’année du titre fut fantastique. Elle a soudé le groupe à jamais. J’ai encore des contacts avec des anciens coéquipiers ou certains cadres du club, même si aujourd’hui ce dernier a bien changé." (...)