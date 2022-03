Avec 50 unités chacun à cinq matchs de la fin, Monceau et Molenbaix sont au coude à coude en P1. Qui sera sacré ? Au programme de Monceau figurent Snef, Solre, Le Roeulx, Beloeil et Ransart. Molenbaix, de son côté, doit encore affronter Péruwelz, Hornu, Biévène, Pays Blanc et Snef. Faites vos jeux. Michel Dufour (Monceau) et Frédéric Debaisieux (Molenbaix) se livrent sur cette fin de saison.

Calendrier

M.D. : "selon moi, nous avons le plus difficile. Maintenant, nous avons surtout perdu des points contre des équipes du bas, donc le calendrier ne m’effraie pas. Nous devrons encore aller à Beloeil, qui vient de gagner à Solre et que je considère comme candidat au titre."

F.D. : "Monceau a le calendrier le plus aisé. Il joue Snef ce week-end alors que nous livrerons un derby face à Péruwelz, toujours en lice pour le tour final. Et puis, nous avions été accrochés à Solre qui jouait à l’époque la deuxième tranche et contre Ransart, qui luttait pour le tour final. Or, Monceau va affronter ces deux équipes sans doute dans un meilleur contexte. Nous, nous devons rencontrer aussi Hornu, autre prétendant au tour final, ainsi que le Pays Blanc, qui peut encore espérer quelque chose." (...)