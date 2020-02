L'équipe féminine de Monceau a réussi un nouvel exploit

La Girls Foot Academy (GFA) de Karine Van Waetermeulen et de Giovanni Dolore ne cesse de progresser et de médiatiser le football féminin. Cette fois, c'est son équipe A féminine qui a réussi un joli exploit. Les filles ont trouvé le moyen de décrocher leur ticket pour la finale de la coupe du Hainaut. Contre Ostiches, elles ont parfaitement géré le match. Avec ce succès 1-3, les Moncelloises pourront défier l'équipe C de Tertre, en finale de la compétition. "Pour notre première année, c'est une belle réussite", lance Giovanni Dolore. "Les filles rêvent de gagner cette coupe. Il y a un véritable engouement. Karine Van Waertermeulen a repris le coaching. Cela se passe très bien. Cela nous permet de poursuivre le bon travail qui a été effectué par notre entraîneur précédent."

Il faut tirer un joli coup de chapeau aux Moncelloises qui occupent également la troisième place du classement pour leur première saison en P1. Une série toujours dominée pour l'Olympic. Avec Gosselies également, le football féminin dans la région se développe. "Cette première saison est une réussite totale. On a encore besoin de temps pour monter vers la D2 nationale. On continue de progresser avec les filles. C'est le plus important."