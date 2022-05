La décision est tombée ce mardi. Mouscron, qui évoluait en D1B ne recevra pas sa licence. Le Centre belge d’arbitrage en a décidé ainsi. Et ce verdict a un impact sur tout le football hennuyer. Sans licence, Mouscron est reversé en D2 ACFF et pourrait même disparaître pour cause de faillite laissant une place vacante pour un club hennuyer à l’échelon national. (...)