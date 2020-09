Mustafa Idrissi est sans aucun doute le joueur qui a connu la plus belle progression ces dernières années. Arrivé sur la pointe des pieds, pour suppléer Gil Claus, le portier bruxellois est aujourd’hui incontournable. La saison dernière, en plus du titre de champion de Belgique, l’homme a terminé à quelques points de Xuxa, l’emblématique portier de Gooik, au classement du meilleur portier du Royaume. “Je ne prêtais même pas attention à cette compétition-là”, explique l’intéressé. “Ce sont des amis qui m’ont envoyé un SMS pour me dire que j’étais deuxième. Cela m’a fait plaisir. Mais ce n’est pas un objectif dans ma tête. Évidemment, cela me ferait plaisir d’être le meilleur gardien de Belgique. Mais, moi, ce que je veux, ce sont des titres collectifs avec mon club.”

Avec Zico, le diamant brut a été poli. Mustafa Idrissi a prouvé qu’il avait sa place dans la cour des grands..."