Les Dogues ont révélé deux nouveaux noms du futur noyau. David Perreira et Virgil Marquis poursuivront l'aventure à l'Olympic. Ce sont deux jeunes joueurs prometteurs. Le premier a eu l'occasion de s'exprimer à quelques reprises au cours de la défunte saison. Il semble avoir du talent et du football dans les jambes. Le second a rejoint les Carolos, au début de l'année 2021. Les supporters n'ont pas encore pu le voir à l'oeuvre. Mais Mohamed Dahmane assure qu'il s'agit d'une belle promesse.