En début de partie, les troupes de Xavier Robert mettaient fortement en difficulté les Francs Borains. Avec un pressing tout terrain, jusque dans le rectangle des Verts, les Dogues récupèraient haut. Et a la 9e, sur un ballon perdu, Delbergue voyait son tir sauvé sur la ligne avant d'être accroché pour Saussez. Sur le penalty qui suivait, Delbergue plaçait à côté.

Les débuts s'équilibraient alors un peu plus. A la demi-heure, Lauwrensens plaçait de peu à côté. La chance des Verts était passée.



Arrivait ensuite le quart d'heure "Felix". Deux fois à la bonne place à la suite d'un ballon arrêté, le capitaine des Dogues profitait d'abord d'un ballon loupé par Saussez pour faire 0-1. Quelques minutes plus tard, il reprenait un ballon repoussé et tuait déjà la rencontre.

En deuxième période, l’Olympic affichait une maturité supérieure et remportait méritoirement les trois points.

La fiche du match