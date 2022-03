Nat1: Bien en place, le RFB accroche le leader Charleroi C.D Les équipes se sont quittées sans avoir marqué le moindre but. © BELGA

Lors d’une première période pauvre en occasions, le RFB était bien en place, laissant très peu d’espace au leader de la compétition pour s’exprimer. Toutefois, Saussez effectuait une excellente sortie dans les pieds de Cerigioni pour éviter le pire (10e). Côté borain, rien de transcendant non plus, excepté un envoi de Crolet qui passait à côté. Après la pause, les Hennuyers étaient plus souvent qu’à leur tour dans le camp adverse, mais ne parvenaient toujours pas à trouver la faille dans le dispositif local. Si bien que la partie se terminait sur un score vierge qui reflète parfaitement la physionomie de celle-ci.



Dessel Sp. : Kustermans ; Ghislain, Lenaerts, Haagen, Boujouh ; Vanhaen, Versmissen, Geukens, Cerigioni (70e Peeters), Breugelmans ; Cheprassov (70e Maesen).

Francs Borains : Saussez ; George, Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane ; Niankou, Lauwrensens, Crolet, Durieux (76e Lai), Renquin (88e Habbas) ; Caufriez (76e H. Chaabi).

Arbitre : M. Clerkx.

Avertissements : Saussez, Boujouh, Geukens, Breugelmans