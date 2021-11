Le match était commencé depuis deux minutes et Guedj expédiait un missile détourné par le gardien limbourgeois en corner. Le ton était donné, les Dogues avaient faim. Les hommes de Xavier Robert disposés en 4-3-3 monopolisaient le ballon et à la demi heure de jeu obtenaient logiquement un penalty converti par Delbergue. Sur l'action qui suivait, les Dogues bénéficiaient d'un nouveau penalty. Delbergue exécutait alors une panenka olympienne de calme pour doubler l'avantage des Carolos ! Bertaccini se faisait exclure suite à une méchante faute et Tessenderlo se retrouvait réduit à neuf pour commencer la seconde période.

Les Dogues s'imposent sans forcer

La deuxième partie du match était nettement en faveur de l'Olympic. Guedj enroulait une somptueuse frappe qui trouvait la lucarne opposée de l'infortuné Valkenaers. Lioka Lima et Mayanga donnaient au score des allures de forfait. La messe était dite dans un silence de mort au SportPark. Plus rien ne pouvait arriver à cet Olympic de Charleroi trop fort ce soir face à une pâle équipe de Tessenderlo. De bon augure avant la réception de Liège samedi prochain à La Neuville.

KVV Thes Sport - Olympic 0-5

Arbitre : T. De Keyzer

Les buts : Delbergue (0-1, 26e ; 0-2 33e), Guedj (0-3, 58e), Lioka Lima (0-4, 64e), Mayenga (0-5, 77e)

Cartes rouge : Vanaken (26e), Bertaccini (43e)

Carte jaune : Bangoura

KVV Thes Sport : Valkenaers, Vermijl M., Spruyt, Ceulemans, Bertaccini, Vermijl L., Battista, Hulsmans, Vanaken, Braeken, Bammers



Olympic : Cremers, Felix, Corneillie (77e Obissa), Ghesquière (77e Mansouri), Delbergue, Vanderbercq (65e Perreira-Bofomua), Lioka Lima, Gündogan (65e Mansouri), Ito Singa (45e Mayanga), Kakudji, (73e Marquis), Guedj