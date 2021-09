Impossible de tous les citer, mais de nombreux joueurs de l’échelon national, encore dans la fleur de l’âge, ont décidé de faire un pas de côté avec le football plus "professionnel". Aujourd’hui, dans les séries provinciales, on retrouve de nombreux éléments qui ont porté les couleurs de grands clubs de la région.

Quelles sont les raisons de ce choix ? La vie de famille, la lassitude ou encore la Covid-19 ? Plusieurs figures connues ont accepté de faire le point. C’est le cas notamment de Nawfal Mabchour, ex-Olympic, RCCF ou encore Couvin, qui évolue aujourd’hui à Roselies, en P2. Entretien.

Nawfal, pourquoi un tel choix ?

"J’ai eu 30 ans et je suis devenu papa d’un petit garçon. Après plus de 15 ans de sacrifices pour évoluer entre la D2 et la D3 amateurs, j’ai eu envie d’autre chose." (...)