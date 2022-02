Face à Fleurus, équipe du top de la série, Neufchâteau débute bien grâce à une excellente défense, mais les Chestrolaises, en manque de réussite offensive, ne parviennent pas à creuser l’écart : 3-0 après 4 minutes et 6-3 peu après sur une bombe de O’Sullivan. Fleurus commence à presser plus intensément, passe à 6-7 avant que Neufchâteau ne repasse devant : 10-7 et 12-11 après dix minutes. Neufchâteau continue à défendre comme des mortes de faim, notamment Antoine face à l’imposante Fedjo, mais cale offensivement sans Guiot, Denève et O’Sullivan sur le terrain. Fleurus prend l’avance (12-15). Antoine égalise à 17-17, mais Fleurus reprend les commandes : 17-23 et 19-28 au repos. O’Sullivan entretient l’espoir à distance (22-28). Neufchâteau s’accroche (26-33), mais Fleurus file à 26-37. O’Sullivan enchaîne deux bombes et le public s’enflamme : 36-39 à la demi-heure. Denève ramène Neufchâteau à une longueur (41-42) avant que O’Sullivan s’enflamme : 48-46 à trois minutes quarante de la fin. Neufchâteau est toujours devant à une minute de la fin (55-53). O’Sullivan donne de l’air (57-53). Il reste moins de vingt secondes et Neufchâteau a la possession. Les Chestrolaises obtiennent les fautes et gèrent parfaitement pour s’imposer 58-53.

Neufchâteau 58 - Fleurus 53

Par quart-temps : 12-11, 7-17, 17-11, 22-14.

Neufchâteau : Leblanc, Laurent 9,Laurant 2, Vanbelle 2, Denève 5, Guiot 2, Ory 2, Everard 4, O’Sullivan 28, Antoine 4.