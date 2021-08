"Je me remets tout doucement dans le rythme après cette année Covid, raconte-t-il. Durant les confinements je me suis entraîné un peu mais pas trop. De manière cool puisque je n'avais pas réellement d'objectif à court ou à long terme."



Il en a aussi profité pour faire d'autres choses. "Du vélo notamment. Mais aussi des petits voyages avec mon van. Cela m'a fait du bien. Ma vie professionnelle a aussi été bien chargée donc je ne me suis pas ennuyé."



Sa première compétition de l'année, il l'avait faite en mai au Trail du Jambon (vainqueur sur le 29 km et 4e le lendemain sur le 20 km). Il a ensuite enchaîné avec le Grand Trail des Lacs et Châteaux (13e sur le 20 km) et le Carillon Trail (1er du 18 km). "Cet Enfer du Viroin, je le percevais surtout comme un bon entraînement. Et c'était chouette d'avoir à mes côtés durant 20 km mon nouveau partenaire d'entraînement Hicham Touati durant 20 km."



Le 29 août, il devrait faire la Course du Grand Ballon à Willer-sur-Thur dans les Vosges.



"J'ai appris par hasard qu'il serait qualificatif pour le championnat du monde en Thaïlande."



Son amie Olivia Debatty s'est elle aussi imposée, sur le circuit de 16 km. "Après cette longue période sans compétition, cela fait du bien de se fixer quelques petits objectifs sympas", confirmait-elle.



Nismes, Vierves, Treignes... Nicola Bucci a découvert ces superbes villages dimanche matin lors de l'Enfer du Viroin. Le Nalinnois s'est baladé durant un peu plus de deux heures sur le circuit de 24 km.