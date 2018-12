C'est sa troisième victoire dans l'épreuve après 2013 et 2017. Le Chimacien, vainqueur du Mémorial Delobbe, a devancé le Français Christophe Destres et une autre pointure régionale, le triathlète Rudy Depret, de retour à la compétition après plusieurs mois d'arrêt. Sur la course Salles-Chimay (5.4 km), c'est un autre runner originaire de la botte du Hainaut qui l'a emporté : Martin Van Lerberghe. La course a rassemblé plus de 300 coureurs.