Le Nalinnois de 29 ans a décroché pour la 3e année de rang le classement Betrail.

Le Nalinnois Nicola Bucci a marqué l’année trail belge de son empreinte. Champion de Belgique lors du trail des Hautes Fagnes à la fin du mois d’août, il a aussi décroché pour la 3e fois de rang le classement Betrail, du nom de la plate-forme qui fait référence lorsqu’il s’agit de comparer les performances sur les sentiers.

“Je suis heureux de recevoir à nouveau ce prix”, nous confiait-il vendredi à Wavre, lors de la cérémonie des Betrail Awards. “Cela signifie que j’ai fait preuve de régularité dans mes résultats et que j’ai pu répondre présent au bon moment.”

Après quelques mois à arpenter la montagne, le Nalinnois de 29 ans est désormais de retour en Belgique. Et il a profité de la fin d’année pour marquer les esprits là où on ne l’attendait pas. Sur les routes ! “J’avais envie de me tester sur ce terrain de jeu là et, au final, ce fut une belle surprise”, ajoute celui qui a notamment terminé 9e à Gerpinnes, au milieu des meilleurs spécialistes et à plus de 19 km/h de moyenne. Le tout, sans réelle préparation spécifique. “Je suis heureux d’avoir pu entendre de la part de certains routiers que, finalement, les traileurs pouvaient aussi aller vite…”

Heureux propriétaire d’un VW California, Nicola Bucci veut continuer à voyager et profiter. Sans trop se poser de questions. “Chaque année me permet d’évoluer mais je ne veux pas franchir trop vite les étapes non plus. En 2020, je vais essayer de faire une belle saison et tenter de prouver que j’ai passé un cap. En essayant notamment de briller sur les épreuves du Golden Trail National Série France (NdlR : dont fait partie pour la Bouillonnante).”





Andreas Pahos, de la boxe thaï au trail

Andreas Pahos a également marqué 2019 de son empreinte. Bien moins attendu que Nicola Bucci, le Gosselien a fait une seconde partie d’année de feu pour remporter le Trailcup, classement qui récompense les traileurs qui courent à la fois vite et beaucoup. Une belle surprise pour celui qui, jusqu’il y a peu, partageait sa vie sportive entre la course à pied et la boxe thaï. “Pour franchir un cap, il fallait que je fasse un choix. Et ça s’est traduit dans les résultats.”

La présence dans sa région de Nicola Bucci n’est pas étrangère à sa montée en puissance. “On se connaît depuis quelques années. Il est vraiment très fort. Quand je fais des sorties, j’aime à me dépasser. Avec lui, on s’est donc pas mal challengé, même si désormais je suis le programme de mon entraîneur.” Quid pour 2020 ? “J’aimerais me tester sur des courses de plus haut niveau, histoire de voir où je me situe”