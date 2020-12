Médaillé des championnats de Belgique, le Couilletois de 36 ans est un féru de jeux TV.



Même s’il est d’un tempérament plutôt cool, Nicolas Iachini aime ressentir l’adrénaline d’une compétition d’athlétisme, d’une course à pied classique ou… d’un passage à la télévision ! En effet, le récent double médaillé de bronze des championnats de Belgique masters (sur 800 et 1 500 m) est très friand des jeux télévisés. "La première émission à laquelle j’ai participé fut Questions pour un champion. Et je n’ai pas été ridicule ! J’ai réussi à passer la première phase et ai failli aller en finale. Je suis reparti avec deux belles encyclopédies Larousse du corps humain."