Charleroi Nouveaux coups de théâtre à Gilly: le président a évincé ses associés et veut faire jouer les réserves Hadrien Meignant

Murat Ergun a pris des décisions. " Nous avons été remerciés purement et simplement par Monsieur Ergun qui veut gérer le club à sa guise", relate Philippe Van Malder qui a été débarqué du club, au même titre que Patrick Lipowski, par le futur président du club.



Ce dernier confirme. "Ils sont juste là pour profiter et pas pour régler les problèmes." Et Murat Ergun compte encore taper du poing sur la table, vis-à-vis des joueurs cette fois. "Ils ne s'entraînent pas? Ils ne joueront pas. Je mettrai les réserves." Le staff va donc essayer de l'en dissuader en cette fin de semaine comme le confirme le T2 de l'équipe, Beratefendi Deliboyraz. "Je viens de l'avoir au telephone. On va tenter de le calmer et de pouvoir aligner une équipe compétitive qui n'en prendra pas 8 contre Monceau."