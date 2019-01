La nouvelle défaite des Dogues face à Couvin (2-4) est presque passée au second plan…

Samedi soir, pour la première sortie 2019, les Dogues ont complètement manqué leur match. Déforcée comme rarement, la troupe du président Sahin ne fut jamais en capacité de revendiquer quoi que ce soit face à des Fagnards qui n’eurent jamais à forcer leur talent.

"Nous avons complètement raté le coche et il n’y a absolument rien à retirer de notre prestation, entamait, Angel Bruyère, le jeune milieu récupérateur carolo qui expliquait que le groupe restait concentré sur son travail purement sportif et ne parlait pas des bruits circulant sur le rapprochement entre les Dogues et Châtelet.

Pourtant en coulisses, les choses semblent bel et bien engagées et seraient bien plus avancées qu’on ne le pense. Les dossiers sont ficelés, les dernières questions (démissions récentes de 2 administrateurs olympiens, avancement du dossier licence à La Neuville, etc.) sont posées et devraient rapidement trouver réponses.

Une catastrophe sportive en fin de saison ne constituerait en rien un obstacle au rapprochement puisque notre petit doigt nous dit que l’historique matricule jouerait en D1 amateur à La Neuville tandis que les jeunes s’aguerriraient rue des Marais, à Farciennes… pourquoi pas en D3.

Les signes ne trompent pas. Samedi, lors du banquet à l’occasion des voeux du président Sahin, on reconnaissait parmi les invités le nouvel échevin des Sports carolo, Karim Chaïbaï, et quelques figures castellinoises, certainement pas attirées par la qualité de l’affiche…