L'Olympic de Charleroi n'a pas souhaité réagir à chaud suite à l'idée de la Pro League de disputer les seizièmes de finale de Coupe de Belgique, début janvier, sans une partie ou la totalité des clubs amateurs. Les Carolos doivent y affronter Zulte-Waregem, à domicile, le 9 janvier.

"Je n'ai pas encore d'opinion", insiste Jean-Pol Bastin, le correspondant qualifié des Dogues. "J'ai rendez-vous demain matin (mercredi) avec le président afin de lui faire part de la situation."

Les Dogues espèrent également qu'une solution pourra se dégager dans les prochains jours. "Dans le contexte actuel, il semble compliqué de pouvoir s'aligner pour une rencontre le 9 janvier, d'ailleurs le conseil d'État l'interdit. Nous devons trouver la meilleure solution, pour le club, le groupe et nos supporters."

Les clubs amateurs et la Fédération doivent faire le point pour discuter du problème.

D'après nos sources, il existerait peut-être une alternative aux deux propositions. Les clubs pourraient recevoir une dérogation pour préparer la coupe, comme ce fut le cas pour le Futsal Team Charleroi à l'occasion de sa rencontre européenne. Mais cela pourrait soulever d'autres problèmes et des conséquences en cascade. Les adversaires de ces clubs amateurs en championnat pourraient s'estimer lésés par rapport aux clubs qui sont toujours en lice en coupe de Belgique et qui auraient pu reprendre les entraînements plus tôt.