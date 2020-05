À 27 ans, le nouveau Soulier d'Or veut laisser exploser son talent



Cette saison, Omar Rahou a prouvé qu'il était bien le meilleur joueur de Belgique. Si le talent du pivot n'a jamais disparu, il avait besoin de frapper à nouveau les esprits. A 27 ans, la pépite a tout raflé ! Mieux ? Il a développé un appétit insatiable. Entretien.



Soulier d'or, meilleur buteur et champion de Belgique, vous en rêviez ?

"J'ai renoué avec le succès et mes meilleures performances. Je voulais vraiment retrouver ce niveau. Il était temps. Je n'avais pas envie de faire une nouvelle bonne saison. J'avais besoin d'exploser et de prouver ce dont j'étais capable."

Zico, votre entraîneur, y est pour beaucoup ?

"Lui, le président et... surtout le groupe. On a constitué une grosse équipe cette saison. Ces gars n'ont plus rien à prouver. Par contre, ils ont mis leur savoir-faire au service d'un groupe. C'est notre force."

Vous avez trouvé le moyen de battre l'ogre...

"C'est génial de prouver qu'une équipe belge peut vaincre une formation constituée de grands noms venus des quatre coins du monde."

Avez-vous un goût de trop peu ?

(...)