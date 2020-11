Dans l’histoire d’Action 21, il y a eu un avant et un après Medina. Les frères, Luiz et Pedro, ont marqué l’histoire d’un des plus grands clubs européens. Mais en 2011, les deux hommes ont décidé de quitter Charleroi pour le Brésil, leur pays d’origine. À Minas, on a retrouvé la trace de l’aîné des frères, Luiz, entraîneur du club puis directeur de l’école des jeunes carolos. De l’autre côté de l’Atlantique, Luiz Medina y termine d’ailleurs un mandat politique dans le sport. Entretien.

Pourquoi avez-vous quitté la Belgique ?

"Après huit ans, il était temps de retrouver notre vie au Brésil. On y avait laissé nos amis et notre famille. On y avait également des activités. Ce ne fut pas un choix facile."

Vous n’êtes jamais revenu à Charleroi ?

"Une fois, pour des raisons administratives. Mais j’ai vraiment envie d’y revenir, pour voir les amis que j’ai laissés derrière moi. Je pense souvent à Action 21 et Charleroi. C’est tout de même huit belles années de ma vie."

Avez-vous conservé des contacts ?