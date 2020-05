A Charleroi comme ailleurs, le retour des interclubs annoncé à partir du 1er août est une aubaine

Mais l'homme attend d'avoir davantage d'informations. "Il faudra connaître les conditions. Un interclub sans repas n'a pas d'intérêt. Chez nous, en se débrouillant bien, avec la terrasse et changement de disposition, on peut accueillir, une quarantaine de personnes. Ce sera tout de même un manque à gagner important. Habituellement, on tourne autour des 60 à 80 couverts. Mais une cafétéria ne peut pas se moduler aussi facilement qu'un restaurant."



Le mois d'août risque d'être chargé. "On doit condenser 3 mois de compétition en un petit mois. On va donc adapter les choses. Mais c'est tout de même une bonne nouvelle."





Le dirigeant du TC Montagnard espère limiter la casse. "Habituellement, j'ai 160 à 180 membres. Aujourd'hui, il ne m'en reste 90 pour une soixantaine d'abonnements. Le club ne compte que deux terrains en extérieur. Les sportifs doivent penser qu’il affiche complet chaque jour. Mais ce n'est pas le cas."





Dans les plus petites structures également, il s’agit d’une annonce inespérée. "Il n’y a pas que l’aspect financier qu’il faut prendre en compte", lance Vincent Schmidt du Royal Tennis Club de Gosselies. "Au niveau sportif, c’est également compliqué. Il y a eu une démotivation de nombreux joueurs qui attendent beaucoup des interclubs. Dès que j’ai reçu la bonne nouvelle, j’ai envoyé un SMS aux capitaines des équipes pour les sonder. On va sans doute devoir adapter les choses, mais c’est une bonne nouvelle."



Ce responsable comprend la situation. "La sécurité est prioritaire. Aujourd’hui, chacun vient avec ses balles, par exemple. Il y a un respect des consignes. Cela nous permet de relancer progressivement la machine."

Au TC Montagnard, l'un des gros clubs de la région de Charleroi, la nouvelle du lancement de la saison des Interclubs de tennis à partir du 1er août, a été accueillie à bras ouverts., lance Daniel Baudson, le responsable.