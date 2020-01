Tout savoir sur ce qui s'est passé ce week-end en P1

Montignies - Hornu 2-3

A la maison, Montignies espérait bien relancer la machine. Mais le premier quart d’heure des visités était catastrophique. Hornu en profitait pour planter deux buts et prendre les devants. Au fil des minutes, les Montagnards revenaient dans le coup. Bodson réduisait l’écart, avant l’égalisation de Mesrouri. En seconde période, le match baissait en intensité. Les visiteurs donnaient le coup de rein nécessaire pour faire la différence. Cela se complique pour Montignies au classement. Contre Gilly et Warcoing, les hommes de Thierry Briquet n’auront pas le droit à l’erreur. Pour Hornu, il s’agit d’une belle opération.

Les buts : 5e et 18e Desomberg (0-1; 0-2), 31e Bodson (1-2), 41e Mesrouri (2-2), 73e Bouyon (2-3).





Pâturages - Gilly 1-2

Dans ce duel de mal classés, ce sont les visiteurs qui ont réalisé l’affaire en or en se montrant efficaces en zone de conclusion.

La partie fut d’un niveau très faible et il fallait une incompréhension entre Leno et Leclercq pour que la situation se débloque. La défense boraine montrait une nouvelle fois des signes de fébrilité à vingt minutes du terme et la messe était dite. Lavoisier rendait un très mince espoir au Standard mais la bonne affaire de la semaine passée n’était déjà plus qu’un souvenir.

Les buts : 56e Lanotte (0-1), 71e Cisse (0-2), 90e+1 Lavoisier (1-2).





Soignies - Binche 1-2

Une nouvelle fois Binche s’est imposé, une nouvelle fois Kevin Lespagne s’érige en buteur. A Soignies, les hommes de D’Acchille viennent d’enchainer une onzième victoire d’affilée. Historique.

Dans cette rencontre, ce sont les visiteurs binchois qui mettaient le nez à la fenêtre. Dès la 5e minute, un coup-franc de Geers, reconverti back droit, ne passait pas loin. Dix minutes plus tard, Kevin Lespagne plaçait déjà les visiteurs aux commandes.

L’avance prise, les Binchois géraient leur rencontre, jusqu’à la 44e et une très grosse occasion sonégienne sauvée devant la ligne. À la reprise, sûrement mis en garde par D’Acchille, les visiteurs accéléraient et Lespagne faisait le break d’une belle frappe lointaine. La volée splendide de Sotgiu en pleine lucarne relançait l’intérêt des vingt dernières minutes.

Les buts : 13e et 47e Lespagne (0-1 et 0-2), 67e Sotgiu (1-2).





Pays Blanc - Péruwelz 1-1

Péruwelz pensait certainement avoir fait le plus dur quand Flamant ouvrait le score à une dizaine de minutes du terme. C’était sans compter sur Desmet qui, monté au jeu depuis peu, égalisait. Le sentiment des deux entraîneurs était mitigé après la rencontre.

Les buts : 81 e Flamant (0-1), 91 e Desmet (1-1).





Le Roeulx - Warcoing 3-4

Les hommes de Pierre Rizzo ont été surpris par la lanterne rouge alors qu’ils menaient pourtant 2-0 après 5 grosses minutes seulement et qu’ils étaient encore devant à la pause.

Malgré un début de match catastrophique, Warcoing n’a donc cette fois pas lâché et la lanterne rouge s’impose. Un succès qui fait du bien au moral. « Après 5 minutes, nous sommes menés 2-0. Nous sommes ensuite revenus dans la partie mais le 3-2 nous fait encore mal. Néanmoins, en deuxième mi-temps, on a poussé en bloc et ça nous a réussi. J’avais dit aux joueurs de prendre du plaisir. Nous n’avons plus rien à perdre. Nous avons encore débuté de la plus mauvaise des manières. Mais aujourd’hui, nous n’avons rien lâché et nous sommes récompensés" , souligne Fabien Delbeeke.

Les buts : 2e Dell’Aquila (1-0), 6e Decrem (2-0), 8e Fiston (2-1), 29e Feddal (2-2), 34e Chebaïki (3-2), 77e Feddal (3-3), 90e +3 Kede Ngah (3-4)





Monceau - Solre 0-2

Monceau se procurait de nombreuses et belles occasions, au cours du premier acte. Laurent alertait Bilteryst. Marchand y allait également de son action. Une fois encore le portier des visiteurs était sur la trajectoire du ballon. Vanhorick manquait lui de chance à plusieurs reprises. Un long dégagement de Bilteryst offrait un face-à-face à Scohy avec le portier adverse. Lazitch accrochait son adversaire à l’entrée du rectangle. Il était exclu et Mehamdia touchait le cadre sur le coup franc.

Au retour des vestiaires, Monceau dominait encore les débats. Mais ce ballon ne voulait toujours pas rentrer. Solre en profitait. Mathe-Luvagho et Cuche offraient une belle victoire à leurs couleurs.

Les buts : 71 e Mathe-Luvagho (0-1), 88 e Cuche (0-2).

Molenbaix - Snef 1-1

Snef ramène un point d’un déplacement jamais facile mais n’a pu cependant profiter de sa supériorité numérique. Molenbaix a dû jouer à dix pendant une heure suite à l’exclusion de Spinelli.



En face, match compliqué pour Molenbaix. « Avec une équipe visiteuse qui nous attendait. Le fait du match survient quand l’arbitre met une jaune puis décide de changer ça en rouge pour Spinelli. Nous avons malgré tout continué à dominer la rencontre mais nous nous faisons surprendre sur corner. Nous égalisons sur penalty par Sylla, mais à la 89e, nous ratons un autre penalty via le même Sylla. Nous n’avons pas baissé les bras malgré notre infériorité, c’est ce qu’il faut retenir » , souligne Nicolas Cuzzucoli, portier de Molenbaix.

Les buts : 61e Piela (0-1), 84e sur pen. Sylla (1-1)

Beloeil - Houdeng 1-1

Beloeil n’a pas brillé. « Oui, petite prestation de notre part. On hérite d’un penalty transformé un peu avant la pause par Urbain. En deuxième mi-temps, ce n’était pas beaucoup mieux et nous encaissons à cinq minutes du terme sur une reprise suite à un centre venu de la droite. Beloeil s’en tire bien avec le nul aujourd'hui » , admet Ludovic Bronier, capitaine de la RUS.

Houdeng a tout de même été récompensé en parvenant à égaliser à cinq minutes du terme mais Arena et ses équipiers auraient pu revendiquer la victoire à Beloeil.

Les buts : 42e sur pen. Urbain (1-0), 85e Arena (1-1)