Gilly - Ransart 1-1

À la maison, Gilly, sauvé de manière inespérée la saison dernière, recevait la visite de Ransart, champion de P2C. Une première rencontre qui constituait une belle occasion de se jauger pour les deux formations carolos.

Si les deux premières opportunités étaient pour les visiteurs, Gilly comptait sur Altintas pout alimenter le marquoir. L’attaquant s’offrait de belles occasions, dont une tête déviée du bout des doigts par Dave. Malheureusement pour les visités, ils perdaient leur homme le plus en vue qui écopait d’un second carton jaune évitable. Mais au lieu de s’effondrer, Gilly redressait la tête. Turhan provoquait un penalty qu’il convertissait lui-même : 1-0. Avant la pause, Chiarelli se procurait deux belles occasions. Mais il n’en profitait pas.

Au retour des vestiaires, Ransart collectionnait les situations dangereuses. Mais les visiteurs galvaudaient ! En contre, Cissé loupait le but du K.-O. Ce dernier se blessait à cinq minutes du terme, laissant son équipe à neuf.

Dans les arrêts de jeu, Bux offrait un point inespéré à ses couleurs.

Exclusion : 37 e Altintas (2j.).

Les buts : 43e Turhan sur pen. (1-0), 90 e Bux (1-1).





Péruwelz - Monceau 0-0

On a assisté à un match typique de P1 avec de nombreux duels et au final assez peu d’occasions franches. Le PFC a fait jeu égal avec un prétendant au titre.

En première période, Saval, seul, manquait son extérieur du pied devant Lazitch. En début de deuxième période, c’est Monceau qui se créait une très grosse possibilité quand Navona déviait le cuir du bout du pied, mais Montuelle sortait la parade. Péruwelz poussait mais les essais de Lenglart puis de Beugnies ne faisaient pas mouche.

Le dernier quart d’heure était à l’avantage du PFC. La tête d’Evina était repoussée sur la ligne à la 81e tandis que Lenglart, parti seul à la 83e, se faisait contrer.





Montignies - Beloeil 0-4

Le match et le championnat ont très mal commencé pour les hommes de Thierry Briquet. Menés 0-2 à la pause, ils n’ont pas su inverser la tendance au retour des vestiaires. Beloeil, qui confirme sur le terrain ses hautes ambitions, réussissait le même tour de force qu’en première pour doubler son avance.

Les buts: 14 e Belfiore (0-1), 17 e Annedam (0-2), 49 e Pierart(0-3), 60 e Annedam (0-4).





Pays Blanc - Snef 4-1

Bon départ pour les Antoiniens. « Nous avons eu la mainmise sur le match en première période et nous avons su nous montrer patients pour ouvrir le score juste avant la pause”, expliquait Loïc Delval, le capitaine. “En deuxième période, Snef a poussé mais sans être dangereux et nous avons doublé la mise. Nous pensions avoir fait le plus dur mais Snef est revenu dans la partie. Mais nous avons repris nos distances méritoirement et il n’y a rien à redire sur notre succès. Nous sommes restés appliqués de bout en bout.”

Les buts: 45 e Masquelet (1-0), 54 e Detemmerman (2-0), 62 e Caramazza (2-1), 68 e Derbal (3-1), 73 e Boucart (4-1).





Biévène - Solre 6-2

Entrée en matière parfaite pour le promu avec un quadruplé d’Haillez en prime. “Nous étions bien appliqués et nous aurions déjà pu mener 2-0 après 15 minutes”, inique Jonathan Labie, le T1 de Biévène. “Solre a laissé des espaces et nous en avons profité en nous montrant opportunistes. Nos adversaires se sont ensuite découverts encore un peu plus et nous avons pu repartir en contres. Nous étions bien en place et disciplinés. Voilà qui va donner confiance à tout le monde après une préparation un peu délicate. Mais ne cédons pas à l’euphorie, même si nous savourons ce succès.”

Les buts : 8 e, 25 e et 26 e Haillez (3-0), 35 e sur pen. Delbecq (4-0), 67 e Barbe (5-0), 70 e Thery (5-1), 82 e Haillez (6-1), 90 e T. Namur (6-2).





