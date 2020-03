Voici ce qu'il s'est passé en P1 Hainaut dont le titre va très bientôt être attribué.

Mais derrière la RUS Binche, tout reste indécis pour le tour final.

Gilly - Monceau 0-4

Monceau n'a jamais dû forcer son talent face à des Gilliciens sans guère d'envie.

La saga qui avait animé le stade des Gayolles y était pour beaucoup. Le président local, pris d'une subite crise d'autorité avait en effet convoqué le noyau B afin d'affronter Monceau : "Les dirigeants dirigent et le staff mène la conduite sportive de l'équipe et c'est ce que je me suis permis de rappeler à notre président avant le match. J'ai aussi eu une conversation avec les joueurs. Je pense qu'il manque ici, et à tous les niveaux, d'une valeur cardinale qui s'appelle le respect", entamait un Thierry Bormans, estomaqué.

Michel Dufour qui, absences de dernières minutes obligent, avait fait mettre son nom dans la case réservistes ne parlait pas autrement : "Le scénario a été idéal et les consignes respectées. Nous n'encaissons pas, nous marquons quatre buts et nous nous faisons un bon boost au moral. Pour le reste disons que la qualité du foot valait celui d'une bonne P2 et que face à un autre adversaire, nous aurions payé une certaine forme de suffisance au prix fort mais ne faisons pas la fine bouche..."

Les buts: 6e Vanhorick (0-1), 30e Marchand (0-2),70e Marchand (0-3),90e +3 Vanhorick (0-4).

Hornu – Solre 0-1

Une reprise magistrale de Tom Scohy aura décidé de l’issue de cette rencontre très importante pour l’accession au tour final.

"On a récupéré les deux points perdus à Molenbaix, pouvait se féliciter Johan Lardin, le coach des Tuniques Bleues.

Conquérant mais maladroit après la reprise, Hornu ne parvenait pas à renverser la vapeur et devait s’avouer vaincu, sans que ça remette en cause la bonne passe actuelle du groupe de Saïd Khalifa.

"J’espérais la victoire ce dimanche et pour moi, c’est clairement un hold-up, analysait le coach. Vu la physionomie de la 2e mi-temps, on mérite mieux."

Le but: 42e Scohy (0-1)





Beloeil - Molenbaix 1-1

Beloeil pensait tenir le bon bout mais Molenbaix a livré une belle deuxième mi-temps Beloeil-Molenbaix 1-1. Personne n’est sorti vainqueur de ce derby conclu par deux goals de la tête.

"Nous avons eu du mal à entrer dans le match. Il y avait beaucoup d’engagement et Molenbaix était plus fort que nous dans les duels", indiquait Joris Urbain. Pour Jordan Menet, Molenbaix a eu une belle réaction d’orgueil en seconde période. "Nous étions énervés d’avoir pris un nouveau but. Nous sommes trop souvent menés au score. Pourtant, nous n’avions pas donné beaucoup d’occasions à Beloeil. A la pause, il a fallu recadrer les choses et tempérer l’ego de certains."

Buts : 39e Urbain (1-0), 69e Menet (1-1)

© Devaux



RUS Binche - RSC Paturages : 1-0

Binche aura dû attendre un but tardif d'Axel Geers pour prendre les trois points face à Paturages mais a assuré l'essentiel.

Les Binchois s'offrent déjà une première balle de titre au Roeulx vendredi prochain !

Pour Paturages, les points deviennent précieux dans la lutte pour le maintien.

Le but : 72e Geers (1-0)

RFC Houdeng - AC Le Roeulx : 1-2

Dans ce derby toujours particulier de voisins, ce sont les Rhodiens qui confirment leur belle saison en se plaçant seuls deuxièmes de P1.

Pour Houdeng, la saison se termine tout doucement dans le ventre mou.

Les buts : 8e Decrem (0-1), 43e Diotallevi (1-1), 61e Decrem (1-2)

Warcoing-Snef 0-1

Nouvelle défaite pour Warcoing. "Snef était plus motivé que nous et nos adversaires ont marqué sur une erreur de notre part. Très mauvais match", selon Fabien Delbeeke.

Succès très important dans l’optique du maintien. "Il y a eu quinze minutes en notre faveur en début de match et nous avons pris l’avance à ce moment par l’inusable Greg Marra", souligne le T1, Rudi Navez.

But : 10e Marra (0-1)

Péruwelz-Montignies 1-0

Le PFC se donne vraiment de l’air. "On a retrouvé un Péruwelz conquérant dès l’entame du match. Montignies a galvaudé deux occasions et en contre, nous sommes allés inscrire ce but victorieux", souligne Jonathan Krys, le T1.

Montignies s’est procuré quelques occasions mais a été surpris en contre. Il faut continuer à se battre pour le maintien.

But : 79e Derbal (1-0)

Soignies-Pays Blanc 4-1

Gwen Rustin était pour le moins contrarié. "Nous avons joué sur un champ de patates qui favorisait le jeu rugueux de Soignies. Malgré ça, nous avons tenu le nul jusqu’à la pause. Ensuite, nous nous sommes écroulés en prenant 3 buts en quinze minutes. Défaite logique d’une équipe d’enfants contre des adultes, ce qui est très représentatif de l’état d’esprit actuel."

Large victoire des Sonégiens qui s’est dessinée en début de deuxième mi-temps avec trois buts inscrits en une quinzaine de minutes.