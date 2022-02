Lors d’un match engagé mais correct, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. Hornu se créait quelques belles possibilités (S. Belasfar, M. D’Errico, Renard), mais Bilteryst sortait à chaque fois le grand jeu. De Brabander sauvait à même la ligne un tir local qui faisait mouche. Dans l’autre camp, Gailliez et Thery s’illustraient mais là aussi, le dernier rempart veillait au grain.

Après le coup de sifflet final, les Tuniques Bleues pouvaient laisser éclater leur joie, puisqu’ils remportaient la 2e tranche suite à la défaite de Monceau. Les deux équipes et les arbitres posaient pour la photo dans une bonne ambiance. Des images que l’on aimerait voir plus souvent. "On a été mis en difficulté face à une très solide équipe qui serait largement en tête sans les nombreux points perdus sur tapis vert. C’est rare de gagner une tranche avec vingt points, je ne m’attendais pas du tout à la défaite de Monceau. On va profiter et se remettre au travail, car il reste dix matchs pour assurer notre maintien avant de penser au tour final", soulignait Johan Lardin. (...)