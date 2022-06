Après une belle année avec Gilly, l'ancien joueur du RCCF et de Monceau a décidé de porter de nouvelles couleurs ! C'est à Pont-à-Celles que le frère de Steve et Kevin a décidé d'évoluer la saison prochaine. C'est un gros renfort pour des Pont-à-Cellois qui devront se reconstruire après leur relégation en P1. "Je suis vraiment heureux et ravi de pouvoir rejoindre ce club", lance l'intéressé. "C'est un beau défi. Je vais pouvoir évoluer dans une bonne équipe qui aura à cœur de réaliser de bons résultats."

Avec l'arrivée de Marvin Vanhorick, Pont-à-Celles tient un sacré élément offensif et un joueur d'expérience. La saison dernière en vingt rencontres avec Gilly, il a planté neuf roses et délivré plusieurs assists.