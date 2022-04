P2C: Courcelles est champion ! Charleroi Jérémy Delforge Malgré une défaite, les Coqs ont pu fêter le titre. © Delforge

Tombés sur une solide équipe de Gerpinnes, les Courcellois ont dû courber l'échine à la maison, 1-2. Avec cette défaite, ils devaient compter sur un revers de Frasnes à Trazegnies. Les Corbeaux ont su aider leurs voisins en l'emportant 2-1 ! "Quel soulagement, lance Ludovic Stevens, le défenseur central de Courcelles. Ce titre est mérite sur l'ensemble de la saison ! Je suis fier du groupe."



Même son de cloche pour Luigi Fiore le capitaine : "ce fut une saison éprouvante. Mais on a tenu le coup. On va pouvoir savourer. J'avais déjà participé au titre de 2014. Je suis heureux de pouvoir reproduire cet exploit."



Le président Portier était également heureux : "ces gars sont formidables. Je suis fier de les avoir avec moi. Bravo à Frasnes et Gerpinnes pour leur superbe saison. Je suis heureux de décrocher ce titre. Nous serons ambitieux en P1."