Anderlues tient son premier renfort

En prolongeant son bail à Anderlues, Michele Amadoro voulait renforcer un noyau déjà talentueux. L'homme n'a pas dérogé à sa philosophie. Il a trouvé un accord, avec un ancien jeune prometteur de l'Olympic de Charleroi. Ce dernier fut même capitaine des espoirs, à son époque. Depuis quelques saisons, il portait les couleurs de Solre-sur-Sambre (P1). "En décembre, j'ai décidé d'arrêter pour diverses raisons internes", lance Antonino Aliberto. "J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables. Quand j'ai annoncé mon arrêt, j'ai reçu des messages de tous les membres de l'équipe. C'était ma troisième saison au sein de ce club. Mais je ne pouvais plus continuer, à cause de certaines conditions."

L'homme de 23 ans a même songé arrêter le football. "J'y ai pensé. Je n'y trouvais plus de plaisir. Mais j'ai reçu du soutien et de nombreuses propositions, dont celle de Michele Amadoro. J'ai pris le temps de discuter avec lui. C'est un entraîneur qui me connaît bien et qui sait m'utiliser. Je vais sans doute retrouver un poste offensif, au sein d'une équipe ambitieuse. Je veux m'amuser, en allant au football. Cela me permettra de retrouver mon meilleur niveau."