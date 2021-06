L’air de rien, c’est la fin d’une époque à Pont-à-Celles. Avec les départs de Fabian Nitelet (Biesme) et Jérémy Cuypers (Monceau), le club a laissé filer deux de ses quatre mousquetaires.

"Il nous en reste deux, puisque Rocco Antenucci et Rémy Boucher ont décidé de poursuivre l’aventure", explique Olivier Brismez, le manager de l’équipe. "C’est la fin d’une époque. Mais on a eu la chance de pouvoir travailler avec Jérémy et Fabian durant de nombreuses saisons. On leur souhaite bonne chance pour la suite."