PAC Buzet - Manage n'aura pas lieu mercredi soir: D3, P3, U19, U11 et U10 devront être testés! Charleroi Bernard Ghislain Un cas avéré de Covid chez les Pont-à-Cellois et le match prévu face à Manage est postposé. © Pepe Rossi

Tuile de dimension pour les Coalisés qui ce mardi matin apprenaient qu'un des membres de leur noyau avait été détecté positif au Covid. "Nous sommes forcément préoccupés d'abord car nous souhaitons de garder tout notre petit monde en bonne santé", explique Olivier Brismez, le manager sportif. "Il est clair aussi que si ces procédures persistent et sans que j'en dise du bien ou du mal car je n'ai guère d'expertise dans le domaine, cela ne permettra à l'aboutissement des différentes compétitions, toutes catégories confondues. Autre souci, nous devons désormais trouver une solution pour tester une soixantaine de personnes le plus vite possible. Nous nous nous en occupons en sachant qu'il y a sûrement d'autres priorités pour les hôpitaux et les labos..."



Branle-bas de combat dans la matinée durant laquelle les dirigeants ont d 'abord pris acte de la positivité de leur joueur puis ont pris toutes les décisions nécessaires à commencer par avertir l'ACCF et se sont chargés d'envoyer le certificat médical attestant de la chose.



Les nouvelles du joueur sont bonnes, le garçon semblant parfaitement asymptomatique.



Par contre il en découle que les équipes D3, P3, U19, U11 et U10 seront à l'arrêt et que tout ce petit monde sera testé au plus vite, les dirigeants s’efforçant de trouver une solution globale au problème de tests.