De la déception mais aussi de la frustration : Jess Rosiello a vu s’envoler vendredi à Paris ses rêves de Jeux olympiques. Il a remporté ses deux premiers tours dans sa catégorie des -67 kg mais a ensuite été éliminé par un Chilien dans un combat qui était à sa portée.

"Je me sentais nettement au-dessus de lui, raconte-t-il. Je menais sur le score de 3-1. Je gérais tranquillement. Hélas !, je me suis trop relâché. J’ai fait une bête erreur dans les dernières secondes, ce qui lui a permis de me balayer et de virer en tête à 4-3... Dos au mur, j’ai pris des risques : un balayage et un coup de pied au visage ne m’ont pas été comptés, malheureusement. Oui, vraiment, c’est la frustration qui ressort de ce tournoi. Je me voyais aller plus loin."