Seules 5 épreuves , après les 10 Miles le 8 mars, semblent encore pouvoir avoir lieu.

Le challenge Vals et Châteaux avait démarré sur les chapeaux de roue le 8 mars avec les Dix Miles de Charleroi mais, quelques jours plus tard, la Belgique entière était confinée. Et depuis les dernières mesures gouvernementales prolongeant le confinement et interdisant les rassemblements de masse jusqu'à fin août, il paraît clair désormais que le challenge ne pourra se poursuivre. Si tout va bien d'ici là, il ne resterait alors plus que La Sebastian à Vedrin (prévue le 12 avril, elle a été reportée au 20 septembre), le jogging des Carottes à Mellet (26 septembre), la course du Cazier à Marcinelle (11 octobre), le jogging de Floreffe (17 octobre) et enfin la course du Château à Monceau-sur-Sambre (11 novembre).

Alain Van Bergen de l'ASBL Move More a fait les comptes.

"Avec les Dix Miles, cela ferait six manches, c'est beaucoup trop peu pour établir un classement général final et organiser une remise des prix en fin d'année. Les courses de septembre, octobre et novembre pourraient toutefois avoir lieu avec notre soutien logistique (chronométrage, classement). Comme beaucoup de runners s'étaient déjà inscrits au challenge, nous pourrions envisager à leur intention un système de prix d'accès démocratique à ces courses. Mais tout cela doit encore être étudié... Il faut savoir que nous avions déjà engagés des frais (publicité, assurances, dossards)."