Passalaqua (Gosselies) met un terme à sa carrière Charleroi Jérémy Delforge Le capitaine des Casseroles (D3 ACFF) a décidé de relever un autre défi

© DR

Antonio Passalacqua, c'était le capitaine courage de Gosselies. Après plus de treize années passées chez les Casseroles, sur deux périodes différentes, l'homme a tout connu. Mais à 36 ans, il est temps pour lui de prendre un peu de recul.



"Je pense avoir fait le tour dans mon club de coeur", explique le meneur de jeu. "Je n'avais pas envie d'évoluer ailleurs. Je voulais mettre un terme à ma carrière sur une bonne note. Avec mon opération au genou et la Covid-19, cela aurait difficile de retrouver mon meilleur niveau."



Avec l'arrêt de Passalacqua, c'est tout un tas de souvenirs qui remontent à la surface. L'ancien jeune prometteur de Gilly peut être fier de sa carrière.



"J'ai passé sept belles premières années chez les Casseroles, avec une coupe, deux montées et une descente. Je retiens également la saison sans aucune défaite. J'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes sur ma route, comme Jean-Marc Servais. Ensuite, j'ai rejoint Monceau, avant d'atterir à Fontaine. Une saison incroyable également chez les Fontainois avec Fabrice Focant, Marc Marchand et le grand Didier Bortolozzi. On a su accrocher le tour final et remporter la coupe. J'ai terminé par un retour à Gosselies, avec six nouvelles saisons. Je retiens notre montée et le maintien à l'échelon national. C'est une fierté. J'ai pu côtoyer des joueurs fantastiques."



L'homme a un amour fou pour le matricule 69 et son président. "C'est plus qu'un ami. C'est un homme extraordinaire. Je le respecte. D'ailleurs, j'ai accepté de relever le défi qu'il m'a proposé. Je vais devenir l'entraîneur de la P3. J'ai hâte de m'y mettre sérieusement. "



C’est assurément la fin d’un cycle à Gosselies.