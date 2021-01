Le Gozéen de 52 ans a côtoyé Indurain, Armstrong et Vandenbroucke durant sa carrière et rêve d'aujourd'hui d'un triathlon longue distance

Les exemples de sportifs professionnels qui se sont reconvertis dans la course à pied sont nombreux. Pierre Mortier en fait partie. Le Gozéen, âgé de 52 ans, a eu une belle carrière dans le vélo. Aujourd’hui, il s’est trouvé une nouvelle passion dans la course à pied et le triathlon.

Pierre, quel a été votre parcours dans le cyclisme ?

“J’ai fait mes premières compétitions à 16 ans, en 1985, et j’ai raccroché le vélo en 1998 après un passage chez les pros en 1991 et 1995. À l’époque, j’étais un tout bon rouleur et j’ai gagné plusieurs courses.”

Vos meilleurs souvenirs de l’époque ? (...)