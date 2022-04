Le Futsal Team Charleroi et le Futsal Châtelet doivent une revanche aux supporters et aux amoureux du beau jeu, après leur parodie de futsal, d’il y a quelques jours…

Ce derby est attendu par toute une région. "On doit livrer le plus beau match possible pour toutes les personnes qui nous suivent et notre club", lance Zakaria Lamsaiah, le défenseur des Carolos. "On a tous à cœur d’offrir un beau spectacle. C’est pour ce type de rencontre que l’on s’entraîne dur chaque semaine. C’est la dernière ligne droite de la saison."

L’homme connaît très bien l’adversaire. Et pour cause. "J’ai eu l’occasion d’y passer six années. C’est le groupe qui m’a permis de faire mes preuves. Il y a énormément de qualités en face. Ce sera un match très disputé." (...)