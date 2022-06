Après avoir repris le flambeau, suite au décès de Renaud Van Mellaert, David Merckx a décidé de céder la place de président à Jean-Marc Servais, qui présentait les projets des Coalisés, en présence de sa P1 et P3 : "Il n’y aura pas de grands changements cette année. La Fédération a cautionné notre deuxième étoile, prouvant que nous restons l’un des meilleurs clubs formateurs du Hainaut. D’ici deux à trois ans, nous aurons l’occasion d’inaugurer nos nouvelles installations, avec des vestiaires flambant neufs et une nouvelle buvette panoramique, avec vue sur le terrain en herbe. D’autres projets sont en route, dont un nouvel éclairage sur le terrain synthétique, d’ici trois ans. Nous allons continuer d’investir dans notre école des jeunes, pour en sortir un maximum, dans notre équipe première. Le but est de faire vivre cette nouvelle génération." (...)