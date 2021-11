Pont-à-Celles et Gosselies sont dans la même galère au niveau mathématique Charleroi Jérémy Delforge © Portier/Pepe Rossi

Les deux représentants carolos luttent pour leur survie au sein de la D3ACFF.



Le 5 décembre prochain, Pont-à-Celles accueillera… Gosselies, dans un match à un million de points. Le trait n’est en rien forcé, tellement les deux équipes ont besoin d’unités pour se sortir de l’ornière. À l’exception de Stockel, aucune autre équipe de la série n’affiche un tel bilan famélique. En onze rencontres, les Casseroles comptent quatre petits points. Avec un match de plus, Pont-à-Celles affiche six unités au compteur. Pire ? Les deux formations sont toujours à la recherche de "cette première victoire qui nous servirait de déclic", lance David Merckx, le président des Pont-à-Cellois. "On l’attend, on la cherche. (...)