Trois petits points séparent Beloeil, le leader, de Monceau, le troisième du général. C’est dire si ce quatorzième match du championnat est important dans la course au titre. "C’est même dommage d’avoir laissé filer les trois points la semaine passée", explique Alex Lambert, le T2 des Moncellois. "Sans cela, on compterait le même nombre d’unités que nos adversaires. Le choc serait encore plus palpitant. Mais cela devait arriver. On a enchaîné de nombreuses victoires. Il faut digérer cela et déjà se tourner le match de ce week-end."

Depuis plusieurs saisons, Monceau rêve d’accrocher le bon wagon pour rejoindre l’échelon national. (...)