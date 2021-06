Sans manquer de respect au groupe en place et nombreux talents qui gravitent dans le noyau de l’Olympic de Charleroi, les Dogues viennent de perdre un pion important. D’ailleurs, Mohamed Dahmane et Xavier Robert le savent puisque les deux hommes souhaitaient poursuivre avec leur capitaine. Même si cela n’a pas été évoqué officiellement, la professionnalisation du club et les exigences liées à l’envie de jouer le top ont sans doute eu raison de la motivation du capitaine. Ce dernier avait déjà évoqué son envie de départ la saison passée, avant de finalement réaliser de belles rencontres au sein de la Nationale 1 et en Coupe de Belgique.

"J’ai 34 ans", explique l’intéressé. "J’ai la chance d’avoir deux belles petites filles, un formidable petit garçon et une femme formidable. J’ai fait de nombreux sacrifices pour le football durant de nombreuses années. Il est temps pour moi d’opter pour le choix de la raison.