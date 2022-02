En plus de la sélection d’Alexis Contis avec les U23 de l’équipe nationale, Karim Bachar a décidé de convoquer six éléments de l’équipe première du Futsal Châtelet pour le prochain rassemblement des Mini-Diables !

Aux habitués que sont Matteo Cordier, Marvin Ghislandi, Omar Rahou, Valentin Dujacquier et Souliemane Ouadi est venu s’ajouter le nom de… Mehdi Elkjimi.

C’est une belle récompense pour le portier des Châtelettains qui, depuis son retour en D1, réalise une excellente saison. "Quand le club de Châtelet m’a contacté pour le rejoindre, je me suis dit une seule chose : c’est maintenant ou jamais", explique Mehdi Elkjimi. "Soit je saisis ma chance soit je la laisse filer… Depuis la reprise, je donne tout. Je suis sérieux, je suis concentré et je travaille dur. J’ai aussi et surtout la chance d’évoluer dans un formidable noyau."